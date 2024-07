Plano Inclinado Gonçalves volta a funcionar após pane

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após sofrer uma pane nesta quarta-feira, 17, o Plano Inclinado Gonçalves, em Salvador, voltou a funcionar por volta das 15h30, segundo informações a Secretaria de Mobilidade (Semob).

"Técnicos da empresa responsável pela manutenção do equipamento foram acionados e conseguiram resolver a situação com brevidade. O Plano Inclinado Gonçalves irá operar normalmente até as 18h30", disse a Semob, através de nota.

O transporte liga o bairro do Comércio, na Cidade Baixa, com o Pelourinho, na Cidade Alta, num trajeto de cerca de 70 metros.

Equipe do Samu foi acionada para o local | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo testemunhas, quando fazia o trajeto de descida para o Comércio, o transporte teria ficado sem freio, causando pânico nos passageiros. Pessoas que estavam no local contaram que, quando o bonde estava no meio da descida, ocorreu um forte estrondo e o bonde teria descido de vez.



De acordo com a Semob, não houve vítima no incidente, no entanto testemunhas contaram que tiveram feridos no local e que uma equipe do Samu foi acionada.

O Elevador Lacerda, cartão postal de Salvador e outro importante meio de transporte entre as Cidades Alta e Baixa, está passando por requalificação e, consequentemente, o Plano Inclinado acaba tendo um aumento de demanda. No entanto, não há quaisquer informações confirmadas de que um possível aumento do número de usuários possa ter causado a pane no Plano Inclinado Gonçalves.