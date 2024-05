PM apreende fuzil e munições na localidade de Vila Verde, em Salvador | A TARDE

Policiais militares do Comando de Policiamento Regional da Capital (CPRC) Atlântico realizaram a apreensão de um fuzil, na madrugada deste domingo, 5, na localidade de Vila Verde, na região de São Cristovão.

Os militares faziam rondas no local e encontraram um grupo com homens armados, que ao avistarem os policiais, atiraram contra as guarnições. Houve revide e os suspeitos escaparam. Uma das viaturas foi atingida durante a ação. Ninguém ficou ferido.

Após diligências, foram encontrados um fuzil Colt calibre 556, além de carregador e munições que foram abandonados pelo grupo criminoso durante a fuga. Ninguém foi preso.

A apreensão da arma foi registrada na Polícia Civil, onde foi registrada a ocorrência.

