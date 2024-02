PM e mais quatro homens são presos com carro roubado na Bahia | A TARDE

Um grupo formado por cinco homens foi preso em flagrante, na manhã de terça-feira, 20, por policiais do Pelotão Garra, no bairro Pedra Ferrada, em Feira de Santana. Os homens foram encontrados após policiais do Pelotão Garra indetificarem que o veículo que eles estavam tinha restrição de furto e roubo.

Dentre os homens presos estava um policial militar, não identificado. De acordo com a PM, o homem tentou se passar por policial civil.

Ainda de acordo com a PM, “por volta das 17h, durante execução de patrulhamento no bairro, a guarnição visualizou um veículo Fiat Toro branco, transitando em alta velocidade. Os policiais fizeram a consulta da placa do veículo e foi observada uma restrição de furto/roubo. Diante disso, a guarnição realizou o acompanhamento até um espaço de eventos. Ao avistar a aproximação da viatura, os cinco indivíduos, a essa altura já desembarcados, correram em direção à área edificada do local, mas foram interceptados.”.

Após buscas no local, foram encontrados mais dois veículos, um Kia Cerato vermelho com mandado de busca e apreensão e um Volkswagen Polo branco, dentro do qual foram encontrados vários uniformes da Polícia Civil da Bahia, além de um colete balístico com identificação da Polícia Civil.

Também foram encontradas arnas, carregadores, munições, pares de algemas, simulacro de pistola, dentre outroas materiais.

Todos foram conduzidos para a Central de Flagrantes no Complexo de Delegacias, no bairro Sobradinho. A polícia destacou que um dos conduzidos tentou se identificar como policial civil, porém verificou-se na delegacia que se tratava de um documento falso.