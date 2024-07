PM e MP-BA firmam acordo para sistema de comunicação com corregedoria

- Foto: Divulgação/MP-BA

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) e a Polícia Militar firmaram, na manhã desta quinta-feira, 27, um termo de cooperação técnica que possibilitará a implementação de um sistema de comunicação entre os órgãos do MP e a Corregedoria da PM. Segundo o MP-BA, o objetivo é dar mais eficiência ao fluxo de comunicação e atendimento dos pleitos ministeriais.



O procurador-geral de Justiça, Pedro Maia, destacou a importância do diálogo entre as instituições para a melhoria da segurança pública na Bahia. “A resposta para o tamanho do desafio e os bons resultados que estamos obtendo é essa harmonia e integração”, destacou.



O termo foi assinado pelos coordenadores do Centro de Apoio da Segurança Pública (Ceosp) e do Grupo de Atuação Operacional de Segurança Pública (Geosp), promotores de Justiça Hugo Casciano Sant’Anna e Ernerto Cabral; pelo comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Paulo Coutinho; e pelo corregedor-chefe da Polícia Militar, coronel Delmo Santana. Também participaram da reunião, a procuradora-geral de Justiça adjunta do MP, Norma Cavalcanti, e o assistente militar do MP, coronel Gilberto Morbeck.

| Foto: Divulgação/MP-BA

O comandante da PM, coronel Coutinho, destacou a importância da parceria com o MP para a melhoria dos resultados na segurança pública estadual. “O termo assinado hoje é mais um passo nesse processo de construção coletiva de uma segurança pública mais eficaz no estado, que vem sendo levado a termo em parceria com o MP”, pontuou.



De acordo com o coordenador do Ceosp, Hugo Casciano, além de cumprir o seu papel institucional de fiscalizar e exercer o controle externo da atividade policial, o MP também busca desenvolver e fomentar ações de segurança pública junto à PM. “Dentro do binômio tutela coletiva da segurança pública e controle externo da atividade policial, o que prevalece é a função de zelar pela segurança no estado da Bahia, o que converge com o trabalho da PM”,disse.



Já o coordenador do Geosp, Ernesto Cabral, destacou que o papel do controle externo é atuar de forma a melhorar a eficiência da Polícia Militar. “Tanto o controle externo, feito pelo MP, quanto o trabalho correicional, feito pela PM, têm o mesmo objetivo: construir uma polícia ainda mais eficiente para a segurança pública do estado”.