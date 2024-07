PM e PC fecham cerco contra facção criminosa na Cidade Baixa

Viatura na Avenida Suburbana - Foto: Reprodução | TV Bahia

Uma operação conjunta das policias Militar e Civil foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 20, na região do Campo das Pedreiras, no bairro do Lobato, em Salvador.

A ação, que visa combater o tráfico de drogas na localidade, culminou com troca de tiros envolvendo as equipes policiais e membros de uma facção criminosa com atuação na Cidade Baixa.

Os agentes teriam sido recebido a tiros pelos criminosos assim que chegaram. Até o momento não há mais detalhes acerca da operação.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar (PM-BA) e a Polícia Civil, mas, até o momento, ainda não obteve maiores informações sobre a situação.