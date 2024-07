Suspeito preso participou do espancamento do cantor do Afrocidade

Flávio de Oliveira da Silva, o "Fal Silva" - Foto: Redes Sociais

O homem preso na manhã desta quinta-feira, 20, pela morte do músico Flávio de Oliveira Silva, o 'Fal', guitarrista da banda Afrocidade, foi um dos suspeitos que teria participado diretamente no espancamento da vítima. A informação foi dada pelo delegado Antônio Sena Costa, durante entrevista coletiva, na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a autoridade policial, o suspeito e seus comparsas, que não tiveram os nomes revelados, teriam cometido o crime a mando de uma liderança de uma facção que atua na região. "Esses indivíduos são relacionados a base do tráfico da região de Novo Horizonte, onde o fato aconteceu. São indivíduos que receberam ordens do mandante, que nós estamos também em ações de diligências para efetuar a sua prisão", explicou.



Segundo apurações do Portal A TARDE, a tal liderança trata-se de Uriel Pereira Carvalho, conhecido como Mequinho, ele é apontado líder da facção criminosa MK e segue sendo procurado pelas forças policiais. "Esse sim é ligado ao comando do tráfico, inclusive tendo uma proteção [da organização] em outro estado. E nós estamos monitorando para localizá-lo e prendê-lo", completou o delegado.

Após o cumprimento do mandado de prisão temporário, que aconteceu dentro de sua residência, em Nova Vitória, bairro vizinho de onde o crime foi cometido, o suspeito alegou que não participou do espancamento da vítima. "Ele teria alegado que ficou apenas perto e observando, mas a gente tem informações de que todos os três suspeitos teriam participado da ação".