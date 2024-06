Três homens são presos pela morte de músico do Afrocidade | A TARDE

Três suspeitos de participação na execução do guitarrista da banda Afrocidade, Flávio de Oliveira da Silva, o "Fal Silva", foram presos na manhã desta terça-feira, 4, durante a Operação Euterpe, em Camaçari, na Região Metropolutana de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos teve o mandado de prisão preventiva cumprido, no bairro de Nova Vitória, durante a Operação Euterpe, deflagrada por equipes da 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari (DH/Camaçari), com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Durante as ações, que também cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, foram apreendidas porções de maconha, balança digital, um revólver calibre .38, duas capas de colete e aparelhos celulares. Dois homens foram presos em flagrante no bairro de Jardim de Limoeiro, durante o cumprimento dos mandados judiciais de busca e apreensão.



Todo material apreendido será encaminhado para perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT), e o resultado da operação irá colaborar para a elucidação do crime. As ações foram realizadas por mais de 30 policiais civis, com o apoio do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

O caso

O guitarrista da banda Afrocidade, Flávio de Oliveira da Silva, de 32 anos, conhecido como "Fal Silva", morreu após ser espancado na noite do último dia 25 de maio, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, o artista foi agredido por um grupo de homens, no bairro Novo Horizonte.

