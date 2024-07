Envolvido na morte de músico do Afrocidade é preso em Camaçari

'Fal', como era conhecido, tinha 32 anos, era guitarrista da banda Afrocidade - Foto: Reprodução | Instagram

Três homens, que não tiveram a identidade revelada, foram presos na manhã desta quinta-feira, 20, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Um dos suspeitos estaria envolvido diretamente na morte de Fal Silva, músico do Afrocidade, em maio deste ano.

De acordo com informações da Polícia Civil, o indivíduo em questão foi capturado no bairro Nova Vitória, em Camaçari, pelas equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

'Fal', como era conhecido, tinha 32 anos, era guitarrista da banda Afrocidade e foi linchado no dia 24 de maio. O primeiro envolvido em sua morte foi preso pela Polícia Civil no último dia 4, também no bairro de Nova Vitória. A principal linha de investigação sobre a motivação do crime é uma dívida com o tráfico de drogas.



Outros dois homens presos nesta quarta, também com ligação comprovada com outros homicídios e tráfico de drogas, foram presos nos bairros Phoc e Piaçaveira, em Camaçari.

Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de São Francisco do Conde, Arembepe e Arcos (MG), contra uma organização criminosa com atuação na comercialização de entorpecentes.

Participam das ações também equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core). Foram apreendidos celulares, que podem indicar a ligação de outras pessoas na morte de Fal, e uma pequena porção de maconha.