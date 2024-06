Dívida de drogas motivou espancamento e morte de músico do Afrocidade | A TARDE

O assassinato do guitarrista Flávio de Oliveira da Silva, conhecido como 'Fal Silva', da banda Afrocidade, teria acontecido por causa de uma dívida de drogas, segundo informações passadas nesta terça-feira, 4, pelas equipes da Polícia Civil. O músico foi espancado e morto no último dia 25 de maio. Três suspeitos do crime foram presos nesta terça.

De acordo com Antônio Dirceu, coordenador da Delegacia de Homicídio (DH), confirmou as investigações, mas detalhou que as investigações irão definir melhor.

"Encontramos fortes indícios que levam a crer que esse homicídio tenha sido originado possivelmente por dívidas de drogas. Todo esse fato está sendo devidamente apurado, os autores estão sendo estabelecidos aos poucos, mas os indícios indicam isso. O inquérito vai definir melhor isso", contou.

>> Músico do Afrocidade foi espancado e morto por nove homens armados

Informações preliminares obtidas pelo Portal A TARDE apontam que a ordem de matar Fal teria partido das lideranças de uma facção identificada como MK, fundada pelos traficantes conhecidos pelos vulgos Mequinha e Kila, que são investigados como possíveis mandantes.

O grupo criminoso seria responsável por comandar o tráfico de drogas na localidade do bairro Novo Horizonte, na cidade Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), local onde aconteceu todo o crime.

Câmeras de segurança da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) flagraram toda a ação. A polícia ainda investiga se a ordem das lideranças seria somente bater ou se realmente havia uma ordem para matar.



