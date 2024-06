Músico do Afrocidade foi espancado e morto por nove homens armados | A TARDE

O guitarrista Flávio de Oliveira da Silva, conhecido como 'Fal Silva', da banda Afrocidade, foi espancado por pelo menos nove homens armados antes de ser assassinado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Três dos suspeitos também foram presos nesta manhã. A informação foi revelada em coletiva da Polícia Civil na manhã desta terça-feira, 4.

"Uma operação exitosa que conseguiu prender três indivíduos, inclusive, um desses é um dos executores do crime. A vítima foi assassinada por espancamento. Ela foi violentamente assassinada por um grupo de sete a nove indivíduos. A investigação caminha no sentido de que a gente consiga alcançar todos os indivíduos envolvidos, inclusive o mandante do crime. Para que a gente consiga dar uma resposta. A sociedade cobra essa resposta da gente e que o Estado seja capaz de fazer a justiça, a família também precisa dessa resposta", disse a delegada Andrea, diretora do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fal estava em uma pizzaria na região quando teria sido abordado por um grupo de nove indivíduos armados com pedaços de madeira e armas de fogo. O músico foi conduzido até um campo de futebol nas proximidades, onde aconteceu todo o espancamento e a execução. Câmeras de segurança da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) flagraram toda a ação.

A Polícia Civil também apontou que o assassinato do guitarrista teria sido motivado por uma dívida do tráfico de drogas. Conforme apuração do Portal A TARDE, a ordem de matar Fal teria partido das lideranças de uma facção identificada como MK, fundada pelos traficantes conhecidos pelos vulgos Mequinha e Kila, que são investigados como possíveis mandantes.

O grupo criminoso seria responsável por comandar o tráfico de drogas na localidade do bairro Novo Horizonte, na cidade Camaçari.

