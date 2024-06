Quem é Mequinho? Possível mandante de morte de músico do Afrocidade | A TARDE

Uma dívida com o tráfico de drogas seria a motivação do assassinato do guitarrista Flávio de Oliveira da Silva, conhecido como 'Fal Silva', da banda Afrocidade, conforme a principal linha de investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O músico foi espancado e morto no último dia 25 de maio. Três suspeitos de envolvimento com o crime foram presos na última terça-feira, 4.

Informações preliminares obtidas pelo Portal A TARDE apontam que a ordem de matar "Fal" teria partido das lideranças de uma facção identificada como MK, fundada pelos traficantes conhecidos pelos vulgos Mequinho e Kila, com atuação em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), principalmente no bairro Novo Horizonte.

Apontado como um dos líderes da facção e como possível mandante da morte de ‘Fal Silva’, Uriel Pereira Carvalho, conhecido como Mequinho, é morador do bairro Novo Horizonte. De acordo com informações obtidas pela equipe do Portal A TARDE, a vítima e o suspeito se conheciam desde a infância.

Em 2015, Mequinho foi um dos alvos da terceira fase da operação "Camaçari em Paz", das polícias Civil e Militar, para combater o tráfico de drogas e homicídios no município e na RMS. À época da operação, a polícia apontou que Mequinho era um dos chefes do grupo que atuava no bairro Parque Satélite.

"Uriel tenta liderar o tráfico de drogas nesse bairro e está envolvido nos homicídios", disse em 2015, Maria Tereza Silva Santos, que era a titular da 4ª Delegacia de Homicídios (DH-RMS).

Além da atividade criminosa apontada pela Polícia Civil, Mequinho tem uma empresa de serviço de táxi aberta em 2019, com sede em Camaçari. Fundada em fevereiro daquele ano, a empresa tem cinco anos de atuação no ramo.

Flávio de Oliveira da Silva, o "Fal Silva" | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Morte de Fal Silva

Fal Silva, da banda Afrocidade, foi espancado por pelo menos nove homens armados antes de ser assassinado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A informação foi revelada em coletiva da Polícia Civil na manhã da última terça-feira, 4.

"A vítima foi assassinada por espancamento. Ela foi violentamente assassinada por um grupo de sete a nove indivíduos. A investigação caminha no sentido de que a gente consiga alcançar todos os indivíduos envolvidos, inclusive o mandante do crime", disse a delegada Andrea, diretora do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Fal estava em uma pizzaria na região quando teria sido abordado por um grupo de nove indivíduos armados com pedaços de madeira e armas de fogo. O músico foi conduzido até um campo de futebol nas proximidades, onde aconteceu todo o espancamento e a execução. Câmeras de segurança da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) flagraram toda a ação.



