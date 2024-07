PM marca presença em terminal de ônibus após ameaças de traficantes

- Foto: Osvaldo Barreto | Ag, A TARDE

O policiamento segue intensificado no terminal de ônibus de Águas Claras. O serviço foi retomado nas primeiras horas desta quinta-feira, 20. Segundo a Semob, os coletivos foram remanejados da Estação Pirajá, onde foi montado um atendimento de contingência no local com as linhas de Águas Claras.

O Portal A TARDE esteve no terminal de ônibus e registrou a presença de policiais na região. O serviço havia sido suspenso depois de uma suposta ameaça começar a circular pelas redes sociais. O motivo teria sido por causa da morte do traficante conhecido como "Jha", suspeito de comandar o tráfico de drogas na região.