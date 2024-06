PM e traficantes trocam tiros em Matatu de Brotas; homem é baleado

Polícia disse que foram encontrados um revólver calíbre 38, além de munições e pinos de cocaína - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma operação da Polícia Militar (PM-BA), deflagrada na noite de segunda-feira, 10, terminou com um homem baleado, no bairro de Matatu de Brotas, em Salvador. As equipes informam que o rapaz teria envolvimento, mas a família contesta a versão.

Segundo informações passadas pela coorporação, as equipes realizavam incursões na região, quando foram recebidas a tiros por traficantes que atuam na localidade conhecida como Horta. Houve o revide e, durante o tiroteio, o homem teria sido baleado.

Com o rapaz, a polícia disse que foram encontrados um revólver calíbre 38, além de munições e pinos de cocaína.

Familiares do indivíduo, que não teve sua identidade revelada, contestam a versão apresentada pelas equipes e afirmam que o rapaz não teria nenhum envolvimento com o tráfico de drogas.

Imagens do homem sendo levado pelos agentes foram gravadas por populares. O irmão dele, inclusive, chega a se revoltar com os PMs e tenta impedir que ela seja colocado no fundo da viatura, mas sem sucesso.

Informações preliminares apontam que o rapaz foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde precisou passar o procedimento cirúrgico. Ainda não há mais detalhes sobre estado de saúde.