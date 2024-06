PM influencer se apresenta em batalhão para detenção de 15 dias | A TARDE

O policial militar e influenciador digital Alexandre Tchaca se apresentou nesta segunda-feira, 27, ao Batalhão de Polícia de Choque, em Lauro de Freitas, onde cumprirá 15 dias dedetenção, após determinação do Comandante Geral da PM, coronel Paulo Coutinho.

Alexandre Tchaca foi punido em processo Administrativo Disciplinar sob a suspeita de divulgar um card nas redes sociais com teor de propaganda político-partidária, “violando os preceitos éticos e disciplinares da PM”. Conforme decisão, Tchaca foi condenado a cumprir 15 dias de detenção por haver “violado os preceitos deontológicos dos incisos estabelecidos internamente na corporação”.



Antes de se apresentar, o PM postou um vídeo no stories do instagram, comentando o caso. [assista vídeo abaixo]





Reprodução/Redes Sociais

“Acabei de receber uma ligação, estou indo me apresentar preso, por determinação, no Batalhão de Choque. Queria dizer a vocês que não vou poder estar interagindo com vocês nestes 15 dias de prisão. Minha assessoria vai estar com meu Instagram, alimentando vocês do dia a dia do que vem acontecendo. Beijo no coração de vocês. Seja feita sempre a vontade de Deus. Nunca esqueçam: certo é certo, errado é cobrado. E vamos para cima. Vou me apresentar agora ao meu comandante, posteriormente: Batalhão de Choque. Tamo junto e nunca desistam por nada, por barreira nenhuma, por perseguição nenhuma. Se você está no caminho certo, lutando pelo certo, pelo bem, nunca desistam, nunca se entreguem”, disse o PM, que em uma segunda postagem fala sobre o sistema militar.



“Graças a Deus - tudo sempre graças a Deus -, e depois à internet, vocês hoje podem entender como funciona o sistema militar: ‘Faça porque eu quero’, ‘é assim porque eu determino’. E tem um regulamento que ampara essas decisões. Preso sem cometer nenhum crime, preso sem fazer nada, mas é assim. Determinação: cumpra-se. Estou bem, estou saudável, não estou doente, não uso drogas, não me envolvo com criminosos, com traficantes. Estou passando a visão aqui para vocês que estou bem, indo bem, e espero em Deus sair bem”, falou.



De acordo com o advogado Robson Amorim, que faz parte da defesa do PM, um pedido de habeas corpus já foi impetrado, para que Alexandre Tchaca seja solto.



“Para ver se suspende a punição até que a gente possa discutir o mérito. Vamos aguardar a decisão do juiz da auditoria. Como tem um pedido liminar e se trata de extinção de liberdade, acredito que a decisão sai até amanhã”, afirmou.

