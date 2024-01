PM puxa arma para colega após briga de trânsito em Salvador | A TARDE

Dois policiais militares que estavam de folga se desentenderam e protagonizaram uma discussão na região da Lucaia, em Salvador. O incidente foi registrado na tarde desta terça-feira, 16. Um dos homens teria sacado a arma em direção ao outro, que não reagiu.

O homem, que estava no carro, teria incomodado o motociclista após uma manobra no trânsito. Ele deixou a moto para tirar satisfação e puxou uma arma. Testemunhas apontam que os dois acabaram se resolvendo no próprio local. Nada grave foi registrado.

A Polícia Militar ainda não se manifestou sobre o assunto.

PM puxa arma para colega após briga de trânsito em Salvador Reprodução