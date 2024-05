PMBA explica plano de aproximar comunidade para "expulsar" bandidos | A TARDE

O Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, Paulo Coutinho, revelou um plano de aproximação da corporação com população da comunidade de Vila Verde, em Salvador, como uma das estratégias de combate ao crime organizado na localidade, que vem sofrendo com a "guerra do tráfico", principalmente nos últimos meses.

"A próxima ação com comunidade, eu recomendei isso. Eu quero aproximação da comunidade, inclusive, levá-la a colaborar conosco, para ver se a gente consegue fazer um trabalho conjunto para expulsar esses criminosos, ardilosos, que estão a pacientando a população", disse em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, durante a ocupação da PM na região, na manhã desta segunda-feira, 20.

De acordo com apurações da reportagem, entre os principais alvos da operação que acontece em Vila Verde, está um homem , conhecido como "Bira Mídia", apontado como líder do tráfico de drogas e que comandava ataques.

Coutinho salienta que a presença da policial na localidade dificulta ações dos bandidos, mas analisa novas estratégias para buscar e capturar os criminosos.

"Acredito que a gente resolve momentaneamente o problema [com o reforço policial]. A tendência do crime é retrair, é procurar facilidade. Quando ele sentir que a polícia está presente constantemente, a tendência dele é fazer uma 'retroação'. A gente vai acompanhando essa dinâmica todos os dias, para ver efetivamente um resultado cada vez melhor", completou.

A população pode denunciar ou fornecer informações, de forma sigilosa, sobre crimes e ações ilícitas, através do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP) pelo número 181.



