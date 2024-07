PMs suspeitos na morte de empresário são afastados na Bahia

- Foto: Felipe Iruata / Ag A TARDE

Três policiais militares suspeitos de participação na morte do empresário Jeferson Nascimento Sobrinho, de 31 anos, foram afastados das funções operacionais. Através de nota, a Polícia Militar informou que o afastamento dos PMs se deu para “a instauração do inquérito que apura as circunstâncias do ocorrido”.



O corpo do empresário foi encontrado na tarde de quarta-feira, 26, no município de Simões Filho, que fica na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Familiares de Jeferson relataram que ele era proprietário de um depósito de bebidas e estava desaparecido desde terça, após ser sequestrado por quatro indivíduos em um veículo modelo Chevrolet Cobalt.



Ainda segundo familiares, antes do ocorrido, uma guarnição da Polícia Militar (PM-BA) com três agentes teria ido ao estabelecimento cobrar uma quantia de R$ 10 mil. Poucas horas depois, ocorreu o sequestro..



De acordo com informações obtidas pela reportagem do Portal A TARDE, Jeferson foi encontrado com as mãos algemadas, marcas de tiros e com as calças abaixadas, na região conhecida como CIA Sul.

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Através de notas, a Polícia Civil informou que A 1ª DH/Atlântico investiga a morte de Jeferson. Segundo a corporação, já há indícios de autoria e depoimentos estão sendo coletados para esclarecer a motivação do crime.