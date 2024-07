Empresário desaparecido é encontrado morto com mãos algemadas na Bahia

Uma guarnição da PM teria cobrado cerca de R$ 10 mil antes do sequestro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo de um comerciante de 31 anos, identificado como Jeferson Nascimento Sobrinho, foi encontrado na tarde desta quarta-feira, 26, no município de Simões Filho, que fica na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Familiares da vítima relataram que ele era proprietário de um depósito de bebidas e estava desaparecido desde terça, após ser sequestrado por quatro indivíduos em um veículo, modelo Chevrolet Cobalt.

Ainda segundo familiares, antes do ocorrido, uma guarnição da Polícia Militar (PM-BA) com três agentes teria ido ao estabelecimento cobrar uma quantia de R$ 10 mil. Poucas horas depois, Jeferson foi sequestrado por homens encapuzados.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Portal A TARDE, Jeferson foi encontrado com as mãos algemadas, marcas de tiros e com as calças baixas na região conhecida como CIA Sul.

Em nota enviada, a PM disse que “a autoria e a motivação são desconhecidas”. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).