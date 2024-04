Polícia apreende arsenal de armas de facção em Mirantes de Periperi | A TARDE

O Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (GRAER) prestou apoio aéreo com duas aeronaves à guarnição do BOPE, para retirada de diversos materiais apreendidos, que se encontravam em mata fechada, na região de Mirantes de Periperi, na tarde quarta-feira, 17. O confronto no subúrbio de Salvador já perdura por mais de uma semana.

De acordo com a Polícia Militar, a aeronave Guardião 02 disponibilizou uma motosserra ao efetivo no solo para que abrissem uma clareira que permitisse a retirada de vasta quantidade de armamentos apreendidos por meio de um cesto de carga.

Posteriormente as aeronaves Guardião 02 e Guardião 09 iniciaram a extração da célula tática do BOPE através da técnica "McGuire", com uso de sling.

