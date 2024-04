VÍDEO: Helicópteros sobrevoam bairro do Rio Sena | A TARDE

Dois helicópteros foram vistos sobrevoando no início da noite desta quarta-feira, 17, no bairro do Rio Sena, subúrbio de Salvador, próximo à localidade de Mirantes de Periperi, onde ocorre operações da Polícia Militar. Imagens feitas por moradores registraram o momento do sobrevoo das aeronaves.

Reprodução | Redes Sociais

A região está em clima de guerra há sete dias, por causa de uma intensa disputa entre as facções Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM). Na madrugada desta quarta, dois integrantes da CV desapareceram após um tiroteio entre suspeitos e policiais.

Duas pessoas já morreram por conta da situação da região e um soldado do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar da Bahia (BOPE), Rafael Santos Andrade, foi baleado durante a operação. Ele já recebeu alta médica e passa bem.