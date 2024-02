Polícia apura conduta de servidores após fuga de preso no carnaval | A TARDE

A Polícia Civil da Bahia instaurou um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta de três servidores que teriam agido de forma negligente durante a fuga de um homem que foi preso no carnaval de Salvador, no domingo, 11, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira, 15, no Diário Oficial do Estado da Bahia.

O homem foi levado para a Central de Flagrantes, instalada na Avenida Milton Santos, no Circuito Dodô (Barra - Ondina), e foi nessa unidade onde ocorreu a fuga.

De acordo com a delegada-geral Heloísa Brito, a apuração deverá ser feita dentro de 60 dias, por três delegados, e pode ser prorrogado por "circunstâncias excepcionais".

O preso é suspeito de chefiar o tráfico de drogas no bairro de Pirajá, em Salvador. Após fugir da unidade policial, ele foi detido novamente na quarta-feira (14), ao se apresentar na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), com seu advogado.

A Polícia Civil não detalhou como ele conseguiu sair do local. Desde que tomou conhecimento da fuga, a polícia intensificou as buscas pelo homem e fez uma perícia na unidade policial.