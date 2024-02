Traficante que havia fugido de unidade no carnaval é preso novamente | A TARDE

O criminoso foragido de um posto policial no Carnaval de Salvador se apresentou na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), junto a seu advogado, na tarde desta quarta-feira, 14.

No último domingo, 11, integrantes do CIIA acionaram patrulhas da Polícia Militar a respeito da presença do criminoso na folia. As guarnições realizaram a prisão do homem e o levaram para a Central de Flagrantes, onde foi cumprido o mandado por homicídio.

O suspeito, entretanto, fugiu horas depois. Desde que tomou conhecimento da fuga, a Polícia Civil intensificou as buscas pelo criminoso. Ele passará por exames de lesões corporais e será encaminhado para o sistema



As ações para a recaptura do homem que é um dos líderes de uma organização criminosa com atuação em tráfico de drogas e homicídios foram realizadas pelas Equipes da Polícia Civil, por meio dos departamentos Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), Especializado de Investigações Criminais (Deic) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) realizaram

As ações tiveram o apoio do Comitê Integrado de Inteligência e Análise (CIIA), que promoveu, 24 horas por dia durante a folia, a integração entre as agências de inteligência das diferentes forças de segurança.