Polícia baiana apreendeu 17 armas por dia e 26 fuzis em 2024

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) apresentou o balanço que compara os dados da pasta entre os meses de janeiro a maio de 2024 em relação ao mesmo período do ano passado. Nos números apresentados, nesta segunda-feira, 10, é possível constatar que houve um aumento de 20,3% no número de apreensões.

Em números concretos, foram apreendidas 2.639 armas, uma média de 17 armas por dia. Em 2023, no mesmo período, foram apreendidas 2.193 armas.

Do total apreendido em 2024, as forças policiais tiraram de circulação 26 fuzis. O primeiro deles foi apreendido no dia 08 de janeiro, em operação realizada pelas Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), em Juazeiro. A última apreensão ocorreu por equipes da FICCO e Cipe Litoral Norte, na cidade de Entre Rios, no interior do Estado, com um líder de facção, no último domingo, 9.

Apreensões:

08.01 - Primeiro fuzil apreendido pela Ficco e PM em Juazeiro

09.01 - Segundo fuzil localizado pela PM em Maragogipe

16.01 - Operação Força Tota apreende fuzil em Paripe

18.01 - Quarto fuzil foi encontrado pelo 7º BPM na cidade de São Gabriel, na Chapada Diamantina

22.01 - Ações da 66ª CIPM ajudaram a localizar o quinto fuzil em Feira de Santana

25.01 - PM e PC localizaram na segunda etapa da Operação Relâmpago, o quinto fuzil, em Ilhéus

26.01 - Ação de inteligência do Denarc da PC encontrou dois fuzis no bairro de Itapuã

29.01 - Dois fuzis foram apreendidos durante atividade prática do curso do BPATAMO no Engenho Velho da Federação

07.02 - Rondesp Central encontrou um fuzil no bairro de Engomadeira

13.02 - Rondesp RMS encontrou um fuzil após confronto com criminosos na localidade de Pé Preto, em Portão

23.02 - Equipes do 23º BPM encontraram o armamento, calibre 5.56, no bairro de Aratuba, em Vera Cruz

04.03 - Fuzis encontrados com principal liderança de Valéria durante ação da PC

16.03 - Policiais militares do 15º BPM apreenderam um fuzil 7,62, na Operação Garra de Arquimedes

02.04 - Durante a Operação Galope, deflagrada pelo DEIC da PC, um fuzil 5,56 foi achado com um integrante do Baralho do Crime.

02.04 - No mesmo dia, equipes do DHPP de Juazeiro e da Cipe Caatinga encontraram outro fuzil calibre 7,62.

15.04 - Fuzil encontrado por equipes da 18ª CIPM, Rondesp BTS, Patamo, Gêmeos, Apolo e Graer no bairro de Periperi.

21.04 - Fuzil encontrado em ação do Bope no bairro de Periperi.

05.05 - Equipes da 49a CIPM, durante a Operação Ronda Noturna na localidade de Vila Verde, apreenderam um fuzil calibre 5,56

07.05 - Guarnições da Rondesp Atlântico apreenderam fuzil, revólver, carregadores, munições e drogas, em ação contra traficantes na região do Ceasa.

12.05 - Traficante de armas foi capturado com dois fuzis, durante operação integrada entre Polícias da Bahia e de Pernambuco.

14.05 - Fuzil calibre 5,56 encontrado por equipes da Cipe e Rondesp Chapada e 12ª Coorpin na cidade de Itaetê, na Chapada Diamantina.

09.06 - Fuzil calibre 5,56 encontrado por equipes da FICCO e Cipe Litoral Norte, na cidade de Entre Rios, com um líder de Facção.