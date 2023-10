Polícia Civil faz operação de combate ao tráfico no centro de Salvador | A TARDE

Dezenas de policiais do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) realizam incursões e cumprem mandados judiciais contra envolvidos com o tráfico de drogas, na Gamboa e Dois de Julho, no Centro de Salvador, nesta quinta-feira, 19.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o objetivo das ações é reprimir o tráfico de drogas e coletar informações que colaborem para investigações em curso. As buscas também visam, além das apreensões de armas e drogas, a averiguação de informações fornecidas via Disque Denúncia.

Além dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, o grupo investigado é suspeito de envolvimento no desaparecimento de Carlos Rainer dos Santos Vieira, no fim de setembro.





Ação na Gamboa Ascom-PC | Divulgação

Desaparecimento

O jovem Carlos Rainer dos Santos Vieira foi retirado a força de um bar, na Gamboa, região do Comércio, no dia 27 de setembro, por cerca de 10 armados. As informações iniciais dão conta de que ele havia tirado um fato com um sinal que, supostamente, fazia referência a uma facção criminosa rival ao do grupo que o levou.

No dia 11 de outubro, um corpo do sexo masculino foi encontrado na praia de Gamboa, em Salvador, em avançado estado de composição. A suspeita é de que o corpo seja de Carlos Rainer dos Santos Vieira, o que ainda não foi confirmado.

O caso apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).