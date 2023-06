Polícia Civil investiga motociclista ferido por carro em Salvador

Nesta sexta-feira, dia 9, a Polícia Civil iniciou uma investigação para esclarecer o incidente envolvendo Berqsson Félix, um motociclista ferido após ser atingido por um carro na Avenida Luís Viana Filho, mais conhecida como Avenida Paralela, em Salvador.

Após as investigações, o condutor do veículo poderá ser indiciado por tentativa de homicídio. O incidente ocorreu no dia anterior, quinta-feira, dia 8, e foi registrado por meio de imagens capturadas por pessoas que estavam em outro veículo utilizando um celular.

Segundo comunicado da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o motociclista foi prontamente socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Berqsson foi levado ao posto médico localizado no bairro de Pernambués e logo liberado.

A polícia está utilizando câmeras do sistema de segurança pública para identificar o condutor do veículo envolvido no acidente. Além disso, estão sendo realizadas outras diligências investigativas.