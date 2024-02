Polícia conduz 90 membros da Bamor à delegacia antes de jogo do Bahia | A TARDE

Policiais militares apresentaram 90 pessoas na Central de Flagrantes na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), após um tumulto ocorrido na Rua Silveira Martins, envolvendo integrantes da torcida organizada Bamor. A Polícia Civil lavrou Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO’s) contra oito deles.

De acordo com a Polícia Civil, depois de apurada a conduta individual de cada conduzido, foi esclarecido que os oito suspeitos estavam em posse de quatro bombas caseiras, uma soqueira, uma barra de ferro, um pedaço de madeira, um martelo e porções de cocaína e maconha.

Também foram lavrados 10 Boletins de Ocorrência Circunstanciado (BOC), por ato infracional análogo a promoção de tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos, contra adolescentes.

Ainda de acordo com a PC-BA, os 80 conduzidos (tirando os 10 adolescentes) foram consultados e nenhum deles possui mandado de prisão em aberto. Entretanto, eles poderão responder por consumo de drogas, por portar, deter ou transportar, no interior da arena esportiva, em suas imediações ou no seu trajeto, em dia de realização de evento esportivo, quaisquer instrumentos que possam servir para a prática de violência.

Os suspeitos tiveram os TCO’s lavrados também por promover tumulto, praticar ou incitar a violência em um raio de cinco mil metros ao redor do local de realização do evento esportivo ou durante o trajeto de ida e volta do local da realização do evento, conforme a Lei Geral do Esporte, de 14 de junho de 2023. Após identificados e com dados consultados, os investigados foram liberados e vão responder em liberdade.