Polícia descobre esquema de envio da 'k9' para Salvador

Um esquema de envio da droga k9, conhecida também como maconha sintética, e armas para integrantes de uma facção criminosa do bairro de Nordeste de Amaralina, foi descoberto pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte. Drogas e arma foram apreendidas na manhã deste domingo, 28.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os criminosos utilizavam ônibus interestaduais para transportar o material.

As apreensões aconteceram durante ações de inteligência para capturar os autores da morte do soldado Gleidson Santos de Carvalho, os policiais civis e militares identificaram a chegada de armas e drogas, para o Nordeste de Amaralina, utilizando como rota a BR-116.

Campanas foram montadas na região de Santo Estevão. Durante abordagem a um ônibus que saiu de São Paulo, as equipes encontraram cinco quilos da droga K9 e de maconha, além de um revólver calibre 38 no bagageiro do veículo.

Ainda conforme a pasta, as "encomendas" não estavam registradas no nome de algum passageiro, como acontece com as malas. Questionado, o motorista do ônibus informou que os sacos com os materiais foram colocados no veículo, em São Paulo.

Policiais do Núcleo de Operações do DHPP e da Cipe LN apuram se o destino final seria Feira de Santana, com deslocamento posterior para Salvador, utilizando um carro.

As drogas e a arma foram apresentadas no DHPP, em Salvador.

K9 na Bahia

Considerada uma das drogas mais perigosas já produzida pelo homem, a K9, também conhecida como spice ou maconha sintética, é responsável pelo chamado "efeito zumbi". Ou seja, a pessoa se comporta como os personagens fictícios 'mortos-vivos' , famosos nos filmes.

Em São Paulo, a droga já e uma realidade, principalmente nos presídios e regiões mais carentes. Na Bahia, este é o terceiro registro de apreensão do produto.

A primeira aconteceu em março deste ano, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Na ocasião, a quantidade apreendida durante ações para localizar e capturar suspeitos envolvidos em um ataque que deixou dez pessoas feridas, não foi revelada.

No final da semana passada, a Polícia Civil de Casa Nova apreendeu trezentas porções de maconha, dentre a variante da "k9". A droga foi encontrada com dois adolescentes de 16 anos.