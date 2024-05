Polícia encontra dois corpos em decomposição no Parque São Bartolomeu | A TARDE

Dois corpos foram encontrados nesta segunda-feira, 22, em estado avançado de decomposição na Barragem do Cobre, no Parque São Bartolomeu, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil (PC), ainda não há detalhes sobre as identidades das vítimas nem o que motivou a morte. Os corpos foram encontrados no rio em uma ação conjunta entre a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e Departamento de Polícia Técnica (DPT).

"O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado sobre a localização de dois corpos em estado de putrefação, na manhã desta segunda-feira (22), no Parque São Bartolomeu. As guias para remoção e perícia foram expedidas e os laudos do DPT devem apontar as causas da morte. A ocorrência foi registrada como morte a esclarecer sem indícios de crime. A ocorrência foi registrada como morte a esclarecer sem indícios de crime", diz a polícia em nota enviado à imprensa.