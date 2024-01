Polícia indica causa da morte do influenciador digital Rodrigo | A TARDE

A Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira, 26, o resultado do laudo pericial da morte do influenciador digital Rodrigo Amendoim, encontrado sem vida em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, em 28 de outubro.

De acordo com a análise do Departamento de Polícia Técnica (DPT), o baiano tirou a própria vida.

Relembre

Em 28 de outubro, o corpo de Amendoim foi achado em um dos cômodos do apartamento em que ele vivia, em cima de uma cama. Ao lado dele, a polícia detalhou que havia uma pistola e um carregador.

O influenciador tinha 24 anos e acumulava 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, onde mostrava a rotina e dava conselhos amorosos com muito bom humor.

Inicialmente, o caso foi registrado como suicídio, mas a polícia informou que as circunstâncias seriam apuradas. Durante as investigações, a polícia apurou que a arma encontrada ao lado do corpo era de um policial militar, amigo de infância do humorista.