Polícia ouve proprietários de sítio em que idoso foi abandonado

Os proprietários do sítio localizado no bairro do Cassange, em Salvador, onde um idoso foi encontrado abandonado, serão ouvidos pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE-BA), nesta sexta-feira, 2. O idoso era caseiro do local há 30 anos e foi contratado pelo casal Ester e Fernando.

Segundo informações do SRTE, após a morte de Fernando o sítio ficou sobre a responsabilidade de Ester e dos filhos, mas a família abandonou o local. Após denúncia dos vizinhos, o homem foi encontrado na propriedade, que estava em estado de total abandono.

O idoso foi identificado apenas como Juquinha, e a idade dele é desconhecida. De acordo com os moradores, Juquinha morava no interior da Bahia e foi levado para o sítio para trabalhar há mais de 20 anos. Após a morte do dono do local, o imóvel ficou para a filha e para a viúva, que não moram mais no local. Elas mantiveram o idoso no sítio como uma espécie de caseiro, mas ele não recebe nenhuma remuneração.

Após ser retirado do local, Juquinha foi encaminhado para um abrigo privado localizado na cidade de Lauro de Freitas.