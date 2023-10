Polícia pede prisão preventiva de homem que matou mulher em Salvador

A Polícia Civil da Bahia encaminhou à Justiça o pedido de prisão preventiva do homem que confessou ter matado a companheira a facadas na noite do último domingo, 24, no bairro de Massaranduba, em Salvador.

O pedido da polícia acontece após o homem, identificado como Diego Santos de Andrade, confessar ter matado Raquel da Silva Almeida, com quem mantinha um relacionamento há cerca de um ano. Apesar da confissão, não houve requisitos legais para prendê-lo em flagrante.

Além de ter matado a mulher, ele também esfaqueou o enteado, uma menino de 11 anos, que está internada em estado grave.

O crime é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH), que fica no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).