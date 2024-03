Policial é atingido por criminosos durante operação em Salvador | A TARDE

Um policial militar foi vítima de um disparo de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira, 4, durante uma operação no bairro de Massaranduba, região da Cidade Baixa de Salvador. O crime foi registrado na localidade Baixa do Petróleo.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que agentes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) realizavam ações de policiamento do bairro do Uruguai quando avistaram homens armados com fuzis. Ao perceber a aproximação dos policiais, eles teriam realizado disparos de arma de fogo contra a guarnição.

Ainda de acordo com a PM, o policial foi atingido no braço e socorrido para uma unidade hospitalar, onde passou por procedimento cirúrgico e foi encaminhado para a enfermaria.

A Polícia Militar divulgou ainda que está dando todo o suporte necessário ao agente.