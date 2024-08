Policial militar é assaltado e baleado em Salvador

O policial militar foi socorrido para o hospital Ernesto Simões - Foto: Ascom | HGESF | HEOM

Um policial militar, lotado no 23º Batalhão, foi baleado, na noite de terça-feira, 23, na rua Jair Santos, no bairro do IAPI. De acordo com informações da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a vítima foi atingida na perna durante um assalto.

De acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), a vítima teve a arma subtraída na ocasião.

O policial militar foi socorrido para o hospital Ernesto Simões e o estado de saúde dele é estável.

O policiamento foi intensificado na região e as circunstâncias do fato serão apuradas pela Polícia Civil.

Leia mais:

A fusão entre Jacu e Beija Flor dá boa sacudida em Santo Antônio