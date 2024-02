Policias militares salvam bebê engasgado em Salvador | A TARDE

Policiais militares lotados no Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional foram responsáveis pelo resgate de um bebê de 54 dias. A criança se engasgou com o leite mateno, na noite de segunda-feira, na Av. Contorno, em Salvador.

De acordo com a SSP-BA, os militares, durante rondas na Avenida Contorno, nas imediações da Gamboa, foram acionados por transeuntes pois estavam com um bebê de 54 dias de vida engasgada com leite materno.

Rapidamente os pms iniciaram a manobra de Heimlich, realizada para desobstruir as vias aéreas superiores e conseguiram fazer com que o neném voltasse a respirar.

Foi solicitado o apoio de um veículo modelo Voyage Branco de placa não identificada para dar apoio na condução até o HGE. A criança foi atendida pela médica plantonista e seu estado de saúde foi considerado bom.



No mês passado, policiais militares conseguiram realizar o mesmo procedimento e salvararam uma criança na cidade de Juazeiro, no norte do Estado.