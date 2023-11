Portões para o 2º dia de prova são abertos; confira | A TARDE

Os portões para o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi aberto pontualmente às 12h deste domingo, 12, e seguirá aberto até às 13h. O início da aplicação ocorrerá às 13h30 e o encerramento às 18h30.

No Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, no bairro do Imbuí, em Salvador, o movimento foi intenso, mas sem problemas na hora de acessar a unidade.





Movimento é intenso no Coleégio Estadual Rômulo Almeida, no Imbuí Leo Moreira / Grupo A TARDE

Na Bahia, mais de 300 mil baianos realizam a 2ª etapa do exame. 69.521 só em Salvador. Em todo o estado, são 857 locais de prova e 11.010 salas de aplicação.

Neste domingo, os candidatos inscritos irão responder as questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias assim como de Matemática e suas Tecnologias.

