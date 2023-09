Prefeito comenta situação do transporte no bairro de Valéria

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), comentou na manhã desta segunda-feira, 18, durante entrega do terminal de eletrocarga para ônibus do BRT, sobre a situação do transporte público no bairro de Valéria.

"Hoje em Valéria nós não estamos conseguindo chegar nas extremidades dos bairros. Os ônibus estão ir até as prefeituras bairros, por questões de segurança. Os próprios trabalhadores públicos resistem. A gente espera que a segurança pública possa reestabelecer a ordem, garantir o pleno funcionamento do serviço de transporte, de educação e outros tão essenciais e que, infelizmente, a prefeitura tem dificuldade de prestar neste momento, por conta das brigas de facções", disse o chefe do executivo soteropolitano.

Além disso, o prefeito da capital baiana ainda se disponibilizou. "A gente lamenta e nos coloca à disposição para poder contribuir para mudar a realidade de nossa cidade", completou.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os ônibus seguem somente até a rotatória, na rua da Matriz, próximo à prefeitura-bairro.

Desde sexta-feira, 18, as forças policiais tem intensificado as atuações nas localidades, após confronto com grupo criminoso que terminou com a morte do agente Lucas Caribé, da Polícia Federal.

No mesmo dia, quatro suspeitos foram mortos pela operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). Durante o fim de semana, mais cinco foram mortos (dois no sábado e três no domingo), além de um preso.

Até o momento, dez suspeitos de envolvimento no ataque já foram localizados, sendo que nove morreram. Nas últimas 72h, ações integradas localizaram três fuzis, uma carabina, uma submetralhadora, três pistolas, um revólver, carregadores, munições, rádios comunicadores e peças de veículo roubado.