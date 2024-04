Prefeito destaca liderança de Salvador na geração de empregos | A TARDE

O levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) revela que a capital baiana permanece na liderança da criação de postos de trabalho no Norte e Nordeste. Nesta quarta-feira, 20, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) ressaltou a posição destaque da cidade, durante a inauguração da segunda loja da Ferreira Costa na cidade, situada nos Barris.



Apenas com essa unidade, o home center vai gerar 1 mil empregos diretos na capital baiana.

“Muitos não sabem, mas o terreno onde este empreendimento foi construído era público. Foi uma decisão bastante acertada quando resolvemos vender essa área. Fizemos um leilão que foi arrematado pelo grupo Ferreira Costa por R$40 milhões. Depois foi pago ITIV para transferir o imóvel. Aqui foram investidos no total da obra R$100 milhões, sendo que 5% de ISS foi arrecadado pela Prefeitura”, lembrou Bruno.

A área também passará a pagar IPTU, o que não acontecia antes porque ela era pública, contribuindo para a geração de tributos.

“São esses impostos que fazem com que Salvador possa realizar essa grande quantidade de investimentos e transformações feitas nos últimos anos”, acrescentou Reis.

A unidade dos Barris é a nona do grupo Ferreira Costa no Nordeste e possui 56 mil metros quadrados de área construída. A empresa pernambucana completará 140 anos de existência e hoje possui operação em cinco estados: Bahia, Pernambuco, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte.

“Veja como uma decisão ativou toda uma cadeia e trouxe para a cidade esse grande empreendimento. Muitos soteropolitanos vão ter a oportunidade de realizar o sonho de ter o seu emprego e, através do seu trabalho, conquistar sua autonomia e progressão social. Toda vez que a Ferreira Costa nos procurou, teve automaticamente o nosso apoio. Foi mais uma decisão acertada da empresa em investir em Salvador, que hoje é a cidade que mais gera empregos no Nordeste. O último Caged está aí: 50% dos empregos da Bahia foram gerados aqui”, pontuou.