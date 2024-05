Prefeito sanciona lei que altera nome de famoso mirante no Centro | A TARDE

Com vista para a Baía de Todos os Santos, um dos famosos mirantes da capital baiana teve o nome alterado nesta quarta-feira, 8. O Mirante Wildberg, também chamado de Mirante da Vitória, passa a ser nomeado de Praça Félix Mendonça, em homenagem ao ex-deputado federal baiano.

A nova nomenclatura atende ao projeto de lei do vereador Carlos Muniz (PSDB), atual presidente da Câmara Municipal de Salvador, sancionada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) e publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

Para Muniz, o ex-parlamentar prestou “relevantes serviços à cidade e contribuiu na formação da sociedade”. A proposta ainda destaca o reconhecimento de Félix Mendonça como “homem público que lutou por mais de cinco décadas pelo bem comum do povo de Salvador e da Bahia”.

O mirante fica situado atrás da Igreja de Nossa Senhora da Vitória e ao lado da Mansão Wildberger.

Félix Mendonça

Natural da cidade de Conceição do Almeida, Félix Mendonça começou a carreira política aos 33 anos, quando foi eleito prefeito de Itabuna. Em 1966, ele assumiu mandato de deputado da Bahia e entre os anos de 1982 e 2011, cumpriu sete mandatos como deputado federal.

Félix morreu em 2020, aos 92 anos, por complicações da Covid-19 e deixou a esposa, Maria Helena Mendonça, e três filhos: Félix Júnior, que é deputado federal e presidente estadual do PDT, Andréa e Cristiana.

Publicações relacionadas