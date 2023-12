Prefeitura abre programação de Natal no Centro Histórico | A TARDE

Com uma missa campal, prefeitura inicia, nesta quarta-feira, 6, a programação do Natal Salvador 2023 no Centro Histórico.

Com o tema “Salvador Brilha com Você", a celebração natalina vai acontecer em ruas, praças e prédios históricos até o dia 6 de janeiro de 2024. A capital baiana contará com túnel cenográfico de 400 metros de extensão, desde a Rua Chile até a Praça da Sé, iluminação e sonorização especiais, além de árvore natalina de LED, com 21 metros de altura e projeções mapeadas.

A abertura da programação será feita pelo prefeito Bruno Reis, ao lado do diretor de Iluminação Pública (Dsip), Angelo Magalhães, e do secretário de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, na Praça Municipal.

A programação para o primeiro dia vai contar com um desfile com mais de 750 artistas, carros alegóricos e grupos musicais, saindo da Rua Chile. Seguida de inauguração da Casa do Papai Noel, situada no prédio da Faculdade de Medicina (Famed), no Largo Terreiro de Jesus, Além da apresentação da Orquestra Afrosinfônica, sob a regência do maestro Ubriratan Marques.