Prefeitura afirma avanços em acordo após nova reunião com rodoviários

A Prefeitura de Salvador realizou mais uma reunião com os representantes do sindicato dos rodoviários realizada na noite desta terça-feira, 23. A gestão afirmou que houve avanços nas negociações mas, no entanto, a categoria negou.

A prefeitura afirmou ainda, que está otimista de que vai ocorrer um acordo na reunião a ser realizada na manhã de quarta-feira, 24, na sede do TRT-5, entre a categoria e o sindicato empresarial.

Mais cedo, uma reunião mediada pela Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA) terminou com a permanência da greve por parte dos rodoviários.

Na segunda, 22, após o encontro entre as duas partes, os 15 itens em discussão foram reduzidos para nove. Na sessão de hoje, 23, esse número caiu para cinco tópicos, considerados essenciais:

- Reajuste Salarial.

- Compensação

- Renovação da CNH

- Jornada Parcial

- Valor do Ticket Refeição.