Prefeitura anuncia concurso público com 593 vagas para a área da saúde | A TARDE

A Prefeitura de Salvador fará um concurso público para a área da saúde com 593 vagas de nível médio, técnico e superior para diversas funções. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 5, pelo prefeito Bruno Reis, durante inauguração do Ambulatório Municipal Especializado (AME), em Pirajá.

O edital será publicado já nesta quarta, com inscrições abertas nesta quinta-feira, 6, até o dia 8 de julho. “Quem tem um sonho de ingressar na administração pública, está aí o nosso concurso. São 593 vagas, mas vocês sabem que sempre a gente chama mais, porque precisa. A gente publica o edital já hoje e amanhã estão abertas as inscrições. Esse também é um reconhecimento aos nossos servidores e à importância deles para todos nós”, disse o prefeito.

Segundo o prefeito, as vagas serão para profissionais de diversas categorias, como assistência social, biologia, enfermagem, medicina, nutrição, medicina veterinária, terapia ocupacional, farmácia, além de cargos de nível técnico, como técnico em enfermagem, em laboratório e fiscal de controle sanitário.

“Logo no início de 2021, com toda aquela crise da pandemia, nós convocamos servidores de diversas áreas, para fortalecer mais o nosso time para dar as respostas necessárias naquele momento”, frisou.

O prefeito ainda ressaltou ainda que, nos últimos 11 anos, a Prefeitura convocou mais de 5 mil servidores para a área da saúde. Destacou também que, em muitos casos, além de convocar os aprovados, a gestão municipal chamou também profissionais que estavam no cadastro reserva.

