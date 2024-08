Prefeitura dá primeiro passo para revitalização da Gamboa de Baixo

Previsão é que toda a estrutura fique pronta em um ano - Foto: Divulgação/FMLF

A prefeitura de Salvador, através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop) e da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), publicou um edital de licitação para contratação da empresa que será responsável pela requalificação da orla da Gamboa de Baixo, localizada entre os bairros de Dois de Julho e Comércio.

O documento de anúncio indicou que a licitação para o recrutamento será aberta no dia 29 de agosto deste ano, às 10h, e terá um investimento estimado em R$ 18 milhões.



O local, abraçado pela Baía de Todos os Santos, passará por uma revitalização e será totalmente reestruturado. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE, pela presidente da FMLF, Tânia Scofield.



| Foto: Divulgação/FMLF

Conforme detalhou Tânia, entre as mudanças listadas, que começarão em cerca de dois meses, está a reconstrução de uma contenção que servirá também como espaço de lazer com praças, parque infantis, com estutura de apoio a restaurantes e pescadores e novas iluminações. A previsão é que toda a estrutura fique pronta em um ano.



“Criaremos as contenções, que resultará em mais espaço de lazer para a orla da Gamboa, fomentando as atividades comerciais da região”, reforçou.

| Foto: Divulgação/FMLF

Além disso, a gestora da fundação antecipou que o píer também passará por uma reformulação e terá melhorias na pavimentação compiso intertravado, concreto e granito.



Por conta do difícil acesso, toda a requalificação será toda implementada pelo mar. “Uma balsa será utilizada para levar os materiais e para realizar os descartes”, explicou Scofield.

| Foto: Divulgação/FMLF

Gamboa



A Gamboa fez parte do primeiro espaço habitável de Salvador pela proximidade do antigo porto na região do Comércio. Em 1962, a construção da Avenida Lafayete Coutinho, a Contorno, definiu os limites do bairro entre Gamboa de Baixo e Gamboa de Cima. Ambas ficam coladas no também tradicional bairro Dois de Julho.

Os resquícios do Forte São Paulo compõem o cenário da Gamboa de Baixo. Ele surgiu como parte do plano de defesa da cidade e foi inaugurado em 1722. A fortaleza, hoje em ruínas, é o local escolhido pela comunidade para a realização de alguns encontros e atividades da comunidade.

Na Comunidade da Gamboa de Baixo encontram-se bares e restaurantes, além de píer bastante utilizado por visitantes e moradores que vivem inclusive da pesca.



