Prefeitura inicia obras de requalificação em rua na Barra

A Prefeitura de Salvador vai realizar obras de requalificação da Rua Afonso Celso, uma das principais vias de acesso à orla da Barra e a pontos turísticos da capital baiana, como o Farol da Barra.



O prefeito Bruno Reis (União Brasil) esteve na localidade nesta terça-feira, 22, para assinar a ordem de serviço da intervenção, que envolverá melhorias na pavimentação e a instalação de mobiliários urbanos, que vão priorizar o deslocamento de pedestres e a acessibilidade. Ao todo, a gestão municipal investirá R$ 2,5 milhões.

Bruno Reis disse que a área da Afonso Celso é uma das mais importantes para o setor turístico, sendo um dos principais pontos de visitação dos próprios soteropolitanos nos finais de semana. Nos últimos anos, vários empreendimentos, tanto os comerciais como os imobiliários residenciais ou de hotelaria, foram licenciados pela Prefeitura para construção, e essa requalificação da infraestrutura vai ajudar a manter o desenvolvimento, segundo Bruno Reis. “Isso significa que mais pessoas vão morar e vão consumir produtos e serviços aqui na Barra”, afirmou o prefeito de Salvador.

“Aqui estão surgindo vários empreendimentos. Vejam aí ao redor, quantos prédios já foram entregues e quantos estão em construção. Portanto, essa requalificação vai potencializar ainda mais a chegada de outros empreendimentos e, consequentemente, a chegada de novos negócios. A gente sabe que essas obras geram empregos na sua execução e, depois, estimulam a chegada de lojas, restaurantes, comércios em geral no entorno”, concluiu o chefe do Executivo Municipal.

O projeto abrangerá os 600 metros de extensão da Afonso Celso, e envolve desde a troca da pavimentação asfáltica da faixa destinada aos veículos até a implantação de piso intertravado em determinados trechos, sobretudo bolsões de estacionamento e pontos de ônibus. As calçadas serão remodeladas para ficarem mais largas, garantindo mais espaço para pedestres e possibilitando melhor mobilidade para cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção.

A intervenção contempla ainda uma nova baia de ônibus para a via, reforço do sistema de microdrenagem, com execução de 2,2 mil metros de extensão de sarjeta, instalação de 20 lixeiras e 36 balizadores de trânsito. A calçada será nivelada à altura da pista de rolamento. O prazo para a conclusão das obras é de três meses.

O projeto urbanístico da Afonso Celso foi elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF). Já as obras serão efetuadas pela Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman).

“É uma iniciativa voltada para acessibilidade. A via é caracterizada por uma alameda de amendoeiras cujos troncos tomaram toda a área dos passeios ao longo dos anos, dificultando a passagem do pedestre e impedindo a circulação de pessoas com deficiência, sobretudo, o cadeirante. Por outro lado, era importante preservarmos todas as árvores e, para isso, os passeios foram alargados. Além disso, serão marcadas as áreas das vagas de carro com pavimentação específica que se diferencia do asfalto das vias de rolamento que serão recapeadas”, explica a presidente da FMLF, Tânia Scofield.