Prefeitura monta operação durante assembleia dos rodoviários; confira | A TARDE

A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) montou um plano de contingência para minimizar os impactos do atraso da saída dos ônibus das garagens nesta quinta-feira, 26, por conta de uma assembleia que será promovida pelo Sindicato dos Rodoviários nas primeiras horas do dia.

Segundo a pasta, os veículos do Sistema de Transporte Especial Complementar (Stec), conhecidos como “amarelinhos”, serão realocados em linhas especiais para dar atendimento aos usuários durante a interrupção. O plano foi definido levando em consideração a possibilidade de integração com o metrô e o BRT. Ao todo, 210 amarelinhos serão utilizados na operação.

Os veículos sairão das estações com destino às regiões onde já há atendimento. Entre os corredores atendidos estão as avenidas Octavio Mangabeira (orla), Luís Viana (Paralela), Antônio Carlos Magalhães, Lafayette Coutinho (Contorno), Afrânio Peixoto (Suburbana) e Heitor Dias; ruas Cônego Pereira, Silveira Martins e Via Regional, entre outros. Bases operacionais também serão instaladas no final de linha da Ribeira, para dar atendimento à região da Cidade Baixa, e na Base Naval, para dar atendimento à região da Avenida Suburbana.

Equipes de fiscalização da Semob também estarão acompanhando a movimentação nos principais pontos da cidade e nas estações de transbordo, fazendo os ajustes necessários e orientando os usuários. As linhas regularmente operadas por eles estarão suspensas até que a operação de transporte seja normalizada.

Semob repudia atraso

A pasta informou ainda que .repudia a "falta de comunicação prévia por parte do sindicato, fato que prejudica a população" Para garantir o atendimento de transporte aos usuários durante a assembleia dos rodoviários, a Semob montou um plano de contingência emergencial para minimizar os impactos da suspensão do serviço.