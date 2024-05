Presidente da Câmara de SAJ é internado no HGE após agressões | A TARDE

O vereador e presidente da Câmara de Santo Antônio de Jesus, Francisco de Assis Lima Damasceno, Chico de Dega (MDB), está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), após ter sofrido agressões em uma tentativa de assalto em Salvador, na noite da última quarta-feira,22. O carro do vereador teria sido levado pelos bandidos.

Em nota, a Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus emitiu nota confirmando que o presidente está internado.

“"A Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus esclarece que o presidente Francisco de Assis Lima Damasceno, Chico de Dega, se encontra em atendimento no Hospital Geral do Estado - HGE. Ele está sendo acompanhado pela equipe médica. Aguardamos o boletim para maiores detalhes. A Câmara Municipal, em nome do presidente, agradece a preocupação de todos os santantonienses".

A equipe do Portal A TARDE buscou informações com a Polícia Civil da Bahia, mas até o momento não obteve retorno.

Publicações relacionadas