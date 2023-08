Presidente da CMS lança projeto 'Lembranças do Futuro de Salvador'

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), realizou, nesta terça-feira, 8, a implantação do Projeto “Lembranças do Futuro de Salvador Passado e Presente em Prol de Uma Nova Cidade’’.

Vão ser realizadas sessões solenes para colher e apresentar propostas para o município com contribuições dos ex-prefeitos vivos. Na sessão solene desta terça-feira, Muniz entregou o convite ao ex-prefeito e vereador Edvaldo Brito (PSD).

No dia 16 de agosto, o projeto será iniciado com uma sessão que contará com a presença do ex-prefeito Mário Kértesz. E, semanalmente, serão realizadas sessões solenes com a presença dos ex-prefeitos Virgildásio Sena, Jorge Hage, Manoel Castro, Lídice da Mata, Antônio Imbassahy, João Henrique e ACM Neto.

Segundo Muniz, o ineditismo da iniciativa é “beber na fonte da sabedoria da experiência dos ex-prefeitos vivos da cidade. E assim serão agregadas propostas para a Salvador do presente e do futuro nesse projeto inédito que vai beneficiar a nossa cidade”.

Cada semana, um ex-prefeito fará um depoimento da Salvador que encontrou à época, quais projetos mais importantes conseguiu realizar e o que não foi possível por falta de verba ou tempo.

O projeto prevê também o lançamento de um livro de homenagens aos nove ex-prefeitos vivos com suas contribuições passadas e ideias futuras para uma cidade mais democrática e responsável. Um documentário vai ser produzido.