Presidente do Grupo A TARDE celebra os 40 anos da A TARDE FM | A TARDE

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, concedeu entrevista ao programa Isso é Bahia desta quinta-feira, 30, para falar sobre o aniversário de 40 anos da rádio A TARDE FM, celebrado nesta sexta-feira, 30.

Na ocasião, ele falou sobre a história que tem com a rádio, no ar desde o dia 1º de dezembro de 1983, e como a iniciativa foi importante para a comunicação local.

"É um privilégio. Eu cresci entre os corredores da rádio, tive oportunidade e acho que isso teve uma influência grande na minha postura empreendedora também, como profissional. Eu via grandes expoentes da música baiana entrando no corredor da rádio, gravando comerciais, indo lá fazer reunião, vi grandes negócios acontecendo ali", afirma.

Ele destacou o trabalho realizado pelo ex-diretor da Rádio A TARDE FM, Sérgio Simões, que foi importante para o crescimento de artistas e para o fortalecimento da música da Bahia.

"Acho que ele teve uma percepção importante naquela ocasião, a música baiana sempre foi e ainda é um expoente do nosso estado para o nosso país e para o mundo. Naquela ocasião, ele conseguiu vincular grandes nomes do momento com a programação da rádio e consequentemente com a programação também das outras plataformas do grupo", continua.

Como executivo do grupo, João de Mello Leitão pontuou a força da marca da A TARDE FM. "Hoje olhar a construção, agora na posição de executivo do grupo, o reconhecimento que a marca A TARDE FM tem no mercado, quando a gente visita agências, a gente tem oportunidade de conversar com grandes executivos do mercado que acompanham o cenário da comunicação aqui no nosso estado, é um produto muito bem definido", completa.

