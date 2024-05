Previsão do tempo em Salvador é de chuva forte nesta quinta-feira | A TARDE

A capital baiana vem sofrendo com fortes chuvas nos últimos dias. Ruas de diversos bairros estão alagadas, conforme registro do Portal A TARDE desta quarta-feira, 24. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), já choveu 740,2mm, o que significa duas vezes e meia a média histórica para todo o mês que é de 284,9mm. Trata-se do maior índice pluviométrico para abril em 30 anos.

A previsão para quinta-feira, 25, é de céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 90% de chuvas moderadas a fortes, a qualquer hora do dia. Os maiores acumulados de chuva em 24 horas foram registrados no Praia do Flamengo (100,8mm), Saboeiro (95,6mm), Cabula 19BC (90,6mm), Imbui (89,6mm) e Itapuã - Codesal (87,6mm). As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil.

Ocorrências

As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no link http://www.codesal.salvador.ba.gov.br/index.php/boletins

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.