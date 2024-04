PRF apreende mais de 2 mil maços de cigarros transportados ilegalmente | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2250 maços de cigarros transportados com irregularidades nas documentações fiscais. As cargas com o material foram localizadas durante procedimento de fiscalização a dois ônibus. Em uma das ocorrências, o material possuía características estrangeiras, configurando o crime de contrabando. Os casos aconteceram no domingo, 24.

Segundo a PRF, os maços de cigarro foram encontrados em caixas transportadas como encomendas no bagageiro dos veículos. Ao ser requisitado aos motoristas as documentações fiscais dos produtos, irregularidades foram constatadas pela equipe.

Desta forma, as cargas foram apreendidas e encaminhadas à Secretaria da Fazenda da Bahia (SEFAZ-BA) em Vitória da Conquista.