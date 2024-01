Primeiro final de semana do ano é de céu nublado em Salvador | A TARDE

O primeiro final de semana de 2024 chegou, mas é importante se atentar à previsão para aproveitar o momento da melhor forma. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), há chances de chuva de até 40%, mas não há risco de alagamento. As temperaturas deverão variar entre 25 °C (mínima) e 31 °C (máxima).

No sábado (6), é esperado céu parcialmente nublado com chances de até 30% de chuvas fracas, a qualquer hora do dia. No domingo (7), o céu continua parcialmente nublado, mas as chances de de chuvas diminuem para 20%.

Em caso de emergência, o cidadão soteropolitano deve ligar para 199.